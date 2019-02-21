Дизайн наружной рекламы и полиграфии

Наружная рекламаЗакрыт22 заявки571 просмотр
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Необходимо создать дизайн наружной рекламы (вывеска, меню наружное, меню на штендер, флаера, скидочные карточки, текстовые таблички). Все тексты уже есть6 нужна работа дизайнера теперь, красиво это оформить.

фотографии места и т д сброшу

5 лет назад
guest_15513569479319
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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