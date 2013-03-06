Разработка дизайна для сертификатов, формат А4

Здравствуйте! Нам нужно нарисовать афишу формата А2 о мероприятии - проведении чемпионата по гандболу. Что мы представляем: полное описание, фотографии с прошлых соревнований. Какой должна быть афиша - нам представляется несколько вариантов: 1. Одна фотография, на которой ...