Разработка дизайна для сертификатов, формат А4

Наружная рекламаЗавершен31 заявка277 просмотров
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Требуется разработать дизайн для сертификатов на продукцию ряда производителей детских товаров. Количество производителей около 5-10. Для каждого производителя свой макет. Примеры можно посмотреть в приложении.

Стоимость работ обговаривается в личном порядке.

Жду предложений. Спасибо!

11 лет назад
dzhaba
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 часов назад
11 лет назад
$100
5 дней
Отличная работа. Все сроки соблюдены, качество работы на высоте + приятное общение. Спасибо!
С заказчиком приятно работать. Четкое ТЗ, корректировки. Оплата по договоренности. Рекомендую!
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