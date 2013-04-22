Цветной вертикальный макет формата А5 срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт10 заявок253 просмотра

Нужно сделать цветной макет формат А5 для Автопортала срочно, данный макет будет напечатан в журнале.

Макет нужен уже завтра...

Цель макета - это реклама проекта 34CARS - Автопортала Волгограда. Наш проект опозиционируются как "Навигатор по автомобильному миру Волгограда"

Просьба указывать стоимость работы....

12 лет назад
L1DER
Заур 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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