Необходим администратор (настройка Linux сервера)

Нужен опытный сисадмин для инсталяции и настрйки на Centos - Zimbra - Horde - EGroupWare
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим администратор для настройки и оптимизации Linux сервера с большой посещаемостью (от 1 до 10 миллионов юзеров).
Требование: опыт настройки и оптимизации серверов с большой посещаемостью (от 1 до 10 миллионов юзеров).
Просьба присылать резюме, линки сайтов с большой посещаемостью, которые используют настроенные и оптимизированные вами сервера и рейт оплаты труда в час на емайл [email protected]
С уважением,
Ирина
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