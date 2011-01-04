Необходим администратор (настройка Linux сервера)

Необходим администратор для настройки и оптимизации Linux сервера с большой посещаемостью (от 1 до 10 миллионов юзеров).

Требование: опыт настройки и оптимизации серверов с большой посещаемостью (от 1 до 10 миллионов юзеров).

Просьба присылать резюме, линки сайтов с большой посещаемостью, которые используют настроенные и оптимизированные вами сервера и рейт оплаты труда в час на емайл [email protected]

С уважением,

Ирина