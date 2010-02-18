Установка хостинг панели на сервер

Всегда пользовался cPanel, но за собственную лицензию cPanel я пока не могу платить. Поэтому предлагаю установить на мой сервер ту панель, которую Вы сами знаете больше.

Пишите название панели, которую вы можете поставить мне на сервер, стоимость Вашей установки / либо просто консультации по установки (+ стоимость обучения установке, я обязательно должен уметь поставить её самостоятельно). Желательно упомянуть не только Вашу фиксированную цену, но и почасовую стоимость Вашего времени.

Можете предлагать любые панели.