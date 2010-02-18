Нужно срочно настроить VPS , положить туда сайт, объяснить как что и где включать и выключать. Связь по ICQ 589516154
Срочно!Консультация о хостинге и whois.
На хостинге висит сайт на выделенном ИП, сайт работает, но whois идентифицирует сайт как нерабочий + непоказывает что он на отдельном ИП (видно на приложении), так-же нужна консультация по поводу hostname :).
Хостинг работает под CENTOS 5.4 i686 standard. Есть полный доступ к серверу.
Предложения в ICQ или личку.
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