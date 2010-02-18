Срочно!Консультация о хостинге и whois.

На хостинге висит сайт на выделенном ИП, сайт работает, но whois идентифицирует сайт как нерабочий + непоказывает что он на отдельном ИП (видно на приложении), так-же нужна консультация по поводу hostname :).

Хостинг работает под CENTOS 5.4 i686 standard. Есть полный доступ к серверу.

Предложения в ICQ или личку.