Срочно!Консультация о хостинге и whois.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок235 просмотров

На хостинге висит сайт на выделенном ИП, сайт работает, но whois идентифицирует сайт как нерабочий + непоказывает что он на отдельном ИП (видно на приложении), так-же нужна консультация по поводу hostname :).

Хостинг работает под CENTOS 5.4 i686 standard. Есть полный доступ к серверу.

Предложения в ICQ или личку.

CentOS
15 лет назад
Xendo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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