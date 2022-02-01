Придумать наименование компании.

Здравствуйте. Необходимо придумать название сайта про ЕГЭ (Единый государственный экзамен, проводимый в России). [b]Критерии для доменного имени:[/b] [list=1][*]Содержит в названии ЕГЭ (EGE);[*]Просто и легко читается, как на кириллице, так и на латинице;[*]Название на латинице доступно к регистрации ...
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Сфера деятельности - личное финансовое планирование, инвестиции, управление капиталом и финансовая защита (личным и семьи). В инсте ведется профессиональный блог от имени физического лица-эксперта и будет связан со страницей компании. География - рынок Беларуси, России и Украины.
Название на кириллице и англоязычный дубль. Не цитируемые в поисковиках (не повторяющиеся).
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