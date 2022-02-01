Придумать наименование компании.

Нейминг и СлоганыЗакрыт17 заявок658 просмотров
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Сфера деятельности - личное финансовое планирование, инвестиции, управление капиталом и финансовая защита (личным и семьи). В инсте ведется профессиональный блог от имени физического лица-эксперта и будет связан со страницей компании. География - рынок Беларуси, России и Украины. 

Название на кириллице и англоязычный дубль. Не цитируемые в поисковиках (не повторяющиеся).

2 года назад
guest_16439663914841
2 года в сервисе
Был
2 года назад