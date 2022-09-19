Требуется разработать уникальное и запоминающееся название для хедж-фонда на английском языке. Название должно звучать красиво, легко и серьезно, а также вызывать положительные ассоциации. Примеры успешных названий: Bridgewater Associates, Renaissance Technologies. Ожидается креативный подход и оригинальность.
Придумать название для салона красоты,на английском с именем Наталья
Нужно придумать название,чтобы хорошо запаминалось.
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