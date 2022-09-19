Требуется разработка нейминга и слоганов для гриль-бара, специализирующегося на шашлыках и блюдах с гриля в Германии. Название должно быть из двух слов, легко запоминающимся и звучать на английском и немецком языках. В дальнейшем на основе выбранного названия будет создан фирменный стиль.