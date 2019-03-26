Придумать оригинальный слоган

Придумать название для студии фотомонтажа и фотообработки. Студия будет предоставлять все услуги по обработке фотографического контента, а так же по его созданию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Слоган должен быть, запоминающимся, оригинальным и не заезженным.
2. Слоган должен быть не под фильтрами поисковых систем. Не занят кем-то другим.
3. Слоган может ассоциироваться с током, напряжением, светом. НО не должны использоваться
слова «лампочка», «розетка», «кабель».
4. Сайт компании www.bplelektro.by
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