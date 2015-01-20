Продающий рекламный слоган и небольшой текст

Нейминг и СлоганыЗавершен5 заявок493 просмотра
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Здравствуйте.

Цель:

1. Создать два продающих рекламных слогана и очень небольшые тексты к ним.

2. Использован будет для рекламы в лифтах новостроек (текста немного, рекламный блок должен выделяться из общей массы)

3. Общий формат рекламного блока А5-А6 (учесть, что будет еще дизайн + по одной еденице продукта)

4. Привлечь покупателя на сайт или в магазин компании.

Суть:

1. Состоит в том, что есть межкомнатные двери из массива дерева, бука и ясеня, практически по цене хорошего ламината или шпона, эко-шпона. Но народ все равно покупает не натуральное, так как ориентирован на раскрученный бренд. Наш бренд пока не раскручен, вот и нужно довести до читателя мысль о том, что лучше покупать натуральное, тем более, если стоимость такая же. Мыслить, конечно нужно – ШИРЕ!

2. Есть также бренд, отличительной особенностью которого, является итальянский дизайн (конкуренты итальянские двери, соответственно), возможность окраски по Ral, различная отделка, премиум класс по российской цене и т. д.

Уточнения:

Люблю всякого рода уточнения и вопросы, связанные с проектом и конечным результатом.

Информация о товаре:

ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/dveri-iz-massiva/kavkazskij-les

ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/krashenye-dveri/salvatorre

Требования к кандидату:

1. Опыт

2. Ответственный подход

3. Первичное изучение Товаров и сегмента, в том числе конкурентов

4. !!!

Предлагайте стоимость и сроки.

9 лет назад
Sergo-K
Сергей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
greatkat
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад
$20
4 дня
Отличное сотрудничество с Екатериной, быстрая обратная связь, консультации даже после фактической оплаты! Ответственный и грамотный подход к работе! Обоснование своих позиций! Для меня это важно. Рекомендую!
Скрупулезно обсудили все детали и работали вместе с Сергеем на результат. Приятное партнерское сотрудничество, полезное для обеих сторон. Оплата просто моментальная!
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