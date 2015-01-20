Продающий рекламный слоган и небольшой текст

Здравствуйте. Необходимо придумать название для проекта: обучающий коучинг по открытию малого бизнеса. Название должно быть либо в западном стиле (при этом понятное нашему человеку), либо в серьёзном стиле, вроде "Высшая бизнес школа". Нужно придумать как минимум 10 вариантов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Цель:
1. Создать два продающих рекламных слогана и очень небольшые тексты к ним.
2. Использован будет для рекламы в лифтах новостроек (текста немного, рекламный блок должен выделяться из общей массы)
3. Общий формат рекламного блока А5-А6 (учесть, что будет еще дизайн + по одной еденице продукта)
4. Привлечь покупателя на сайт или в магазин компании.
Суть:
1. Состоит в том, что есть межкомнатные двери из массива дерева, бука и ясеня, практически по цене хорошего ламината или шпона, эко-шпона. Но народ все равно покупает не натуральное, так как ориентирован на раскрученный бренд. Наш бренд пока не раскручен, вот и нужно довести до читателя мысль о том, что лучше покупать натуральное, тем более, если стоимость такая же. Мыслить, конечно нужно – ШИРЕ!
2. Есть также бренд, отличительной особенностью которого, является итальянский дизайн (конкуренты итальянские двери, соответственно), возможность окраски по Ral, различная отделка, премиум класс по российской цене и т. д.
Уточнения:
Люблю всякого рода уточнения и вопросы, связанные с проектом и конечным результатом.
Информация о товаре:
ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/dveri-iz-massiva/kavkazskij-les
ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/krashenye-dveri/salvatorre
Требования к кандидату:
1. Опыт
2. Ответственный подход
3. Первичное изучение Товаров и сегмента, в том числе конкурентов
4. !!!
Предлагайте стоимость и сроки.
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