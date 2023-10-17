Слоган для бренда одежды

Наши варианты: godno.store deshevle.online deshevle.net - занят podeshevle.com avilis.ru Тематика сайта агрегатор сравнение цен других магазинов. По примеру - https://price.ru/ или https://e-katalog.kz Необходимо придумать созвучное и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем большое спасибо за заявки!
Пожалуйста обратите внимание на свою подачу заявок, это важно.
Победитель конкурса единственный из почти 50ти специалистов указал свои контакты и имя в файле.
Будьте профессионалами, всем удачи!
Задача придумать слоган для бренда женской одежды.
Название TAKA.YA, локация Дубаи. В слогане не привязывайтесь к восточной тематике.
В одежде прослеживается легкость, креативность, утонченность, женственность, красота.
Накидывайте варианты, все что чувствуете, приходит в голову.
Слоган можно на русском языке. Но. Кто знает английский пишите на двух языках. (Пожалуйста не через гугл переводчик, кто реально знает как правильно перефразировать на англ.)
За уточнениями пишите в личные сообщения.
Победителя выберу 100%
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