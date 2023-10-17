Слоган для бренда одежды

# 1 — $ 15

Всем большое спасибо за заявки!

Пожалуйста обратите внимание на свою подачу заявок, это важно.

Победитель конкурса единственный из почти 50ти специалистов указал свои контакты и имя в файле.

Будьте профессионалами, всем удачи!

Задача придумать слоган для бренда женской одежды.

Название TAKA.YA, локация Дубаи. В слогане не привязывайтесь к восточной тематике.

В одежде прослеживается легкость, креативность, утонченность, женственность, красота.

Накидывайте варианты, все что чувствуете, приходит в голову.

Слоган можно на русском языке. Но. Кто знает английский пишите на двух языках. (Пожалуйста не через гугл переводчик, кто реально знает как правильно перефразировать на англ.)

За уточнениями пишите в личные сообщения.



Победителя выберу 100%