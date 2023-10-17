Слоган для бренда одежды

$15
Нейминг и СлоганыЗавершен36 заявок337 просмотров
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#1$15

Всем большое спасибо за заявки!
Пожалуйста обратите внимание на свою подачу заявок, это важно.
Победитель конкурса единственный из почти 50ти специалистов указал свои контакты и имя в файле.
Будьте профессионалами, всем удачи!

Задача придумать слоган для бренда женской одежды.
Название TAKA.YA, локация Дубаи. В слогане не привязывайтесь к восточной тематике.
В одежде прослеживается легкость, креативность, утонченность, женственность, красота.
Накидывайте варианты, все что чувствуете, приходит в голову.
Слоган можно на русском языке. Но. Кто знает английский пишите на двух языках. (Пожалуйста не через гугл переводчик, кто реально знает как правильно перефразировать на англ.)
За уточнениями пишите в личные сообщения.


Победителя выберу 100%

3 месяца назад
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
14 часов назад
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Победитель конкурса
libovsky
Влад Ли 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Влад, спасибо за работу! По мимо хороших вариантов и творческого подхода. Влад единственный из почти 50ти специалистов указал свои контакты и имя в файле с слоганами.
Благодарю, Анастасия. Приятно было иметь с вами дело. Чётко, вежливо, оперативно. "I think this is the beginning of a beautiful friendship"
Заявки фрилансеров
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