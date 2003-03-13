имеется старый чб портрет довольно плохого качества, нужно максимально улучшить его, отретушировать.
Черновая обтравка(УКРАИНА)
Здравствуйте! Нужна черновая обтравка 14 фото. С возможностью дальнейшего сотрудничества.
2-3 человека на одном фото по пояс(Дети начальные классы),тщательное вытравление волос не требуется,но должно быть качественно. Бюджет не очень большой,выслушаю ваши предложения по цене за одно фото. Работа не Профессионалам.
Оплата на приват карту.
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