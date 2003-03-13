Черновая обтравка(УКРАИНА)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт14 заявок184 просмотра

Здравствуйте! Нужна черновая обтравка 14 фото. С возможностью дальнейшего сотрудничества.

2-3 человека на одном фото по пояс(Дети начальные классы),тщательное вытравление волос не требуется,но должно быть качественно. Бюджет не очень большой,выслушаю ваши предложения по цене за одно фото. Работа не Профессионалам.

Оплата на приват карту.

10 лет назад
cuchinsky83
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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