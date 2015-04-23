Требуется обработать фотографию и сделать из неё портрет из слов. Бюджет 400 рублей, оплата будет происходить после того как вышлете готовый портрет с водяными знаками со словами по типу: предварительный макет. Кто согласен и у ...
Нужны фото в шапку
Нужно сделать красивые рекламные фотографии (вырезать модели, добавить фон, красивую надпись) в шапке сайта (меняющиеся фото) http://oxi.in.ua/
Для начала 7 фотографий на первые 7 групп товаров, желательно в одном стиле.
Пишите свои цены, понятия не имею сколько это может стоять )
Выбранный исполнитель
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