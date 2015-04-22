Обработать три фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен42 заявки359 просмотров

Здравствуйте!

Требуется обработать три фото, а именно удалить графити с фасада.

Срок - 2 дня.

Оплата по курсу у.е. = 50 р.

Постоплата: WMR, ЯД, Сбербанк

10 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за работу! Очень профессионально и быстро.
Проектом остался доволен! Быстро пришли к обоюдному согласию. Спасибо!

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад

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