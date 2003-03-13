Обработка 20 фото

$95
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт71 заявка736 просмотров

нужно обработать 20 фото семейной фотосессии. Тестовое фото отправлю на почту. Ретушь фото: частотное разложение(выровнять тон кожи, убрать дефекты кожи), dodge and burn, убрать лишнее с фото.

10 лет назад
TatyanaZabava
Татьяна 
34 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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