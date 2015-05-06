Есть примерно 1000+ фотографий товаров. Фотографировались на проф. камеру на белом фоне в формате RAW. Необходимо обработать фотографии до конечного белого цвета #FFFFFF фона. Бюджет 3 руб. за 1 фотографию.
Ретушь фотографий
Фото пришлю. Каждое весит по 70 МегаБайт. Надо 6 фоток сделать красивыми и жизненными. А то сейчас они смотрятся вот так - http://www.storelab-rc.ru/img/Potavin.png
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