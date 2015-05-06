Ретушь фотографий

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Завершен40 заявок455 просмотров

Фото пришлю. Каждое весит по 70 МегаБайт. Надо 6 фоток сделать красивыми и жизненными. А то сейчас они смотрятся вот так - http://www.storelab-rc.ru/img/Potavin.png

10 лет назад
irapromweb
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Kipelov83
Макс 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$5
2 дня
Отличный исполнитель. Жаль я до сих пор не оплатил, но оплачу обязательно, как доберусь до кипера. Спасибо Максим.
все хорошо, с оплатой была задержка

Заявки фрилансеров

Kipelov83
Макс 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад