Есть примерно 1000+ фотографий товаров. Фотографировались на проф. камеру на белом фоне в формате RAW. Необходимо обработать фотографии до конечного белого цвета #FFFFFF фона. Бюджет 3 руб. за 1 фотографию.
Обработка стоковых фотографий
Есть 2 стоковые фотографии. Необходимо очень аккуратно удалить несколько элементов и создать коллаж.
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