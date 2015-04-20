Обработка стоковых фотографий

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Завершен40 заявок382 просмотра

Есть 2 стоковые фотографии. Необходимо очень аккуратно удалить несколько элементов и создать коллаж.

10 лет назад
OlegKolomiets
Олег 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$31
2 дня
До обращения к Дмитрию было 3 попытки сделать необходимый коллаж. Все безрезультатно. Дмитрий же, благодаря знанию правил композиции, перспективы, а также владению необходимыми техническими навыками справился с задачей. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятно работать с человеком, который знает, чего хочет. Олег предоставил более, чем достаточно материала для работы, четко смел донести суть задачи, оплату совершил вовремя. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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