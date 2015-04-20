Есть примерно 1000+ фотографий товаров. Фотографировались на проф. камеру на белом фоне в формате RAW. Необходимо обработать фотографии до конечного белого цвета #FFFFFF фона. Бюджет 3 руб. за 1 фотографию.
Обработка фотографий 65 штук. Точное ТЗ.
Необходимо обработать 65 фотографий продукции:
- убрать лишнее в т.ч. блики.
- сделать белый фон
- сделать прозрачный фон
- сделать превьюшку мелкого размера.
- нанести логотип компании (скомпилировать из нашего лого).
Из 1 фотографии получается 6 рисунков (белый и прозрачный фоны, превьюха и тоже самое с логотипами)
Ориентированы на максимально бюджетный варинат, и на быстрые сроки.
Обязательно указывайте в рамках тендера сроки и цену. Без цены и сроков предложения не рассматриваются.
Учитывайте так же, что выбранный исполнитель в последствии получит еще минимум 2 аналогичных по объему заказа.
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата Qiwi (киви). Другие валюты и ПС по согласованию.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
Update. Перечитал ТЗ, увидел, что может читаться двояко одна фраза. Раскрою.
Из одной нашей фотографии должно получиться 6 рисунков (2 комплекта по 3 рисунка).
1 комплект - белый фон, прозрачный фон, превьюха
2 комплект - те же рисунки, что в 1 комплекте, но с нанесенными на изображения логотипами.
Выбранный исполнитель
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