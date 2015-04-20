Обработка фотографий 65 штук. Точное ТЗ.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен24 заявки425 просмотров

Необходимо обработать 65 фотографий продукции:

- убрать лишнее в т.ч. блики.

- сделать белый фон

- сделать прозрачный фон

- сделать превьюшку мелкого размера.

- нанести логотип компании (скомпилировать из нашего лого).

Из 1 фотографии получается 6 рисунков (белый и прозрачный фоны, превьюха и тоже самое с логотипами)

Ориентированы на максимально бюджетный варинат, и на быстрые сроки.

Обязательно указывайте в рамках тендера сроки и цену. Без цены и сроков предложения не рассматриваются.

Учитывайте так же, что выбранный исполнитель в последствии получит еще минимум 2 аналогичных по объему заказа.

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата Qiwi (киви). Другие валюты и ПС по согласованию.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

Update. Перечитал ТЗ, увидел, что может читаться двояко одна фраза. Раскрою.

Из одной нашей фотографии должно получиться 6 рисунков (2 комплекта по 3 рисунка).

1 комплект - белый фон, прозрачный фон, превьюха

2 комплект - те же рисунки, что в 1 комплекте, но с нанесенными на изображения логотипами.

10 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gordienkodima
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$22
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Один из лучших заказчиков с которыми мне доводилось работать.... Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

gordienkodima
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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