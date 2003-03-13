Портрет из слов по фотографии

Требуется обработать фотографию и сделать из неё портрет из слов. Бюджет 400 рублей, оплата будет происходить после того как вышлете готовый портрет с водяными знаками со словами по типу: предварительный макет. Кто согласен и у кого есть опыт в такой обработке. Пример прикреплю к проекту.