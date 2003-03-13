Портрет из слов по фотографии

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт22 заявки362 просмотра

Требуется обработать фотографию и сделать из неё портрет из слов. Бюджет 400 рублей, оплата будет происходить после того как вышлете готовый портрет с водяными знаками со словами по типу: предварительный макет. Кто согласен и у кого есть опыт в такой обработке. Пример прикреплю к проекту.

10 лет назад
makarov-good
Алексей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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