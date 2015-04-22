Есть 10 фото бин-бэгов (мешков), нужно обработать для сайта. Требования: 1. немного (без фанатизма) минимизировать дефекты изображения 2. улучшение света 3. цветокоррекция 4. ...
Восстановить и улучшить старое фото
имеется старый чб портрет довольно плохого качества, нужно максимально улучшить его, отретушировать.
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