Коррекция фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен2 заявки125 просмотров

Нужно обработать фотографию для ее распечатки.

Фотографировали на телефон, исправить перспективу и подкрутить четкость и контраст

так, что бы распечатать фотографию размером с плакат. Высота плаката будет около метра.

10 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Mynutka
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$3
1 день
Обработала фотографию как и было нужно для ее распечатки. Видео опыт работы с фотошопом. Благодарность и рекомендация заказчикам!
Максим отличный заказчик, четко поставлена задача, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mynutka
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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