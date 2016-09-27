Найти графику для ИМ (Для тех кто работал с магазином цветов)

Необходимо найти ( я думаю многое есть в фотостоках) или может уже у кого есть уже готовые заготовке.

Что надо.

есть сайт http://alecseymar.temp.swtest.ru/rose/

надо найти фотографий бутонов, что бы разместить их на сайт. Пример и название всех цветов можно поглядеть тут

[code]roseluxe.ru[/code] + черные

понятно, что все должно быть без водяных знаков и всяких отличительных особенностей (аля ленточки или визитки)

Плюс надо к каждому цветку найти пример букета с 7, 11,25,51,101, 201,501

если какой то картинки нет, понимаю, что не на все можно найти, то не беда. Но на основные цвета ( Свежайшие подмосковные, стойкие от 46 руб./шт. (Кения) и Пышные кустовые от 90 руб./шт. (Кения) + синий, черный, радужный)

плюс такой же комплект для букета в корзине и такие же букеты в виде сердца.

Если нет, то по согласованию отменим (понимаю, что 7 и 11 найти в корзине сложно)

Все картинки в хорошем качестве в png (без фона)

Чем больше картинок найдется тем лучше будет отзыв))

вскоре буду открывать полномаштабный ИМ и там тоже потребуются хорошие фотки.

Цена и сроки.