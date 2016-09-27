Задача вырезать торговую точку (файл 27-09-16-16-32) с одного места и вставить в другое (файл 4087). Изменить цвет очки с черного на белый. Заменить логотип. Нарисовать размеры -высота 1200, ширина и длина 2000 мм на 2000 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходима обработка фото.
Во вложенном файле уровень: изначально файл и что должно получиться
Стоимость фото: 20 руб. Сейчас в работу чуть более 300, всего до 1000 шт
Спасибо
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