Обработка фото

Приветствую. Требуется нарисовать около 10 инфографических картинки в фотошопе. На самом деле их не больше 7, все мелкие кроме одной. Обязательно использовать иконки, картинки, шкалы. Подробное ТЗ есть. Все в одном стиле, поэтому работы не ...