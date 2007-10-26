Небольшая работа для знающих Photoshop

ВОТ ТЗ!!!

Нужно уменьшить и подогнать по красоте количество кадров в гиф анимации(анимация огня).

Есть анимация огня, она имеет 500 кадров и размер больше 1 Мб. Когда доходит до 500 кадра,

а потом снова в 1й кадр, то получается как бы рывок(другими словами обрыв анимации и от этого страдает красота огня).

Нужно сделать из этой анимации картинок, анимацию, но только меньше

в размерах(до 50-80 кб, чем меньше тем лучше, но не в ущерб качеству, чтоб была красивая анимация огня, а не дергалось) и чтоб она играла непрерывно.

без рывков. Можете вырезать 30,40,50 ...100 кадров в любой части анимации(на ваше усмотрение), и как-то подправить или подогнать или еще как-то сделать. Главное чтоб красиво горел и соответствовал ТЗ!!!.

Сейчас анимация так: появляется огонь плавно и горит красиво и потом тухнет и снова начинает появляется и горит и т.д.

Мне нужно чтобы огонь красиво горел все время, без появлений и рывков.

В архиве все материалы + флешка для наглядности.

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