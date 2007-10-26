Небольшая работа для знающих Photoshop

Обработка фотографийЗавершен8 заявок346 просмотров
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ВОТ ТЗ!!!

Нужно уменьшить и подогнать по красоте количество кадров в гиф анимации(анимация огня).

Есть анимация огня, она имеет 500 кадров и размер больше 1 Мб. Когда доходит до 500 кадра,

а потом снова в 1й кадр, то получается как бы рывок(другими словами обрыв анимации и от этого страдает красота огня).

Нужно сделать из этой анимации картинок, анимацию, но только меньше

в размерах(до 50-80 кб, чем меньше тем лучше, но не в ущерб качеству, чтоб была красивая анимация огня, а не дергалось) и чтоб она играла непрерывно.

без рывков. Можете вырезать 30,40,50 ...100 кадров в любой части анимации(на ваше усмотрение), и как-то подправить или подогнать или еще как-то сделать. Главное чтоб красиво горел и соответствовал ТЗ!!!.

Сейчас анимация так: появляется огонь плавно и горит красиво и потом тухнет и снова начинает появляется и горит и т.д.

Мне нужно чтобы огонь красиво горел все время, без появлений и рывков.

В архиве все материалы + флешка для наглядности.

Предлагайте цену за работу.

Оплата после выполненной работы( вы присылаете мне огонь, я смотрю, если мне нравится я сразу оплачиваю работу + отзыв).

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ВАРИАНТЫ присылайте на [email protected]

16 лет назад
aleksandr-denys
Александр 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
fetroo
Вар 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$10
Сделал с первой попытки, быстро и качественно. Рекомендую!
Выполнил работу, сразу и расчитались. Остались довольны сотрудничеством и не против дальнейшего.
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