Обработка фото

Обработка фотографийЗавершен46 заявок562 просмотра
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Нужно обработать с десяток фотографий компьютерной техники (вырезать объект, если необходимо подправить цвета).

Подобная работиа будет появляться периодически. Предлагайте стоимость обработки за 1 фотографию...

16 лет назад
Ferr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
lich
Анна 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-2)
16 лет назад
$1
Работа выполнена быстро и качественно
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