Обработать фотографии

Всем привет. Есть фотографии машины. После ремонта она стала неким кафе на колесах. Сейчас фото грязные, с плохим освещением и без оборудования. Нужно обработать фотки до вкусного состояния, внести в них оборудование ( кофемашину, инструменты и т.п.). Безусловно, мне нужно к каждой фотографии дать небольшое ТЗ, поэтому работа не на пару долларов . Фотографии потом нужно будет интегрировать в презентацию неким калашем, но это потом. Даю для небольшого представления работы фотографию. В комментариях, сообщениях прошу указывать к цене курс.

Скидывайте почту, дам фото