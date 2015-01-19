Корректировка фона у фотографий

Необходимо обработать фотографии 1. Убрать фон у ножа, клинка, топора, и тяпки 2. Наложить на другой фон (фон в приложении) 3. Сохранить в разрешении 1200 на 800 jpg пример в приложении 13р за фотку фоток 120шт Фотки можно скачать с яндекс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Необходимо сделать более презентабельными следующие фотографии (фон и т.д.):
https://www.etsy.com/ru/listing/197222123/filigrannoe-kole-iz-melhiora-s-fianitami?ref=shop_home_active_14
https://www.etsy.com/ru/listing/217446389/filigrannoe-kole-iz-melhiora-s-kvarcem?ref=shop_home_active_9
Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки в проекте. В личные сообщения писать не нужно!
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