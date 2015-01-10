Профессиональная обработка фотографий

Обработка фотографийЗакрыт25 заявок612 просмотров
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Доброе время суток

Несколько недель получила фотографии после фотосьемки и была немного шокирована. По мнению фотографа, они идеальны и готовы к использованию. По моему мнению - фотографии могут выглядить намного, намного привлекательнее.

К сожалению, в прошлый раз никто из специалистов по обработке ничего ПОНРАВИВШЕГОСЯ мне не мог предложить. А вы возьметесь за работу?

Метериал:

- У меня 35 фотографий

- мне не нравится световая обработка, оставленный второй подбородок и лишние килограммы, которые можно удачно убрать с помощью фотошоппа

- есть фотографии в большом МБ формате

Просьба к Вам:

- возьмите 1 из приложенных фотографий в этом проэкте и сделайте тест-обработку. Меня не заинтересует предложение с примером обработки других клиентом. Я хотела бы быть уверена, что это делали вы.

- с примером направьте мне свое предложение цены за работу всех 35 фотографий и обязательно сроки

И самое важное: если вы хотите мне предложить найти нового фотографа - прошу даже об этом не писать

Буду надеяться на ответ и предложение работ вскоре.

9 лет назад
sollee35
Анна 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
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