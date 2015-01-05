Обработка фотографии автомобиля

Здравствуйте! Имеется 11 фотографий которые необходимо отредактировать: 1. Сделать фон прозрачным. 2. Вырезать лицо + плечи (пример http://prntscr.com/5s94fv ) с разрешением 135х135 px 3. Добавить градиентный фон к вырезанным фото ( пример http://prntscr.com/5s94p5) На выходе хочу получить комплект фотографий с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно фото автомобиля сделать в большом разрешении с символикой фирмы.
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Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать более презентабельными следующие фотографии (фон и т.д.): https://www.etsy.com/ru/listing/197222123/filigrannoe-kole-iz-melhiora-s-fianitami?ref=shop_home_active_14 https://www.etsy.com/ru/listing/217446389/filigrannoe-kole-iz-melhiora-s-kvarcem?ref=shop_home_active_9 Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки в проекте. В личные сообщения писать не нужно!Завершен9 лет назад
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