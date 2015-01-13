Исправить рисунок

В прикрепленном рисунке нужно вручную подтереть артефакты и искажения вокруг тела женщины, на самом теле, а также в других областях рисунка, чтобы смотрелось все гладко и красиво. Переходов или контрастов после исправлений видно быть не должно.

Не срочно, главное качество.

P.S. Не забывайте указывать цену.

P.S.(2). Я знаю, что это изображение, как и исходник, низкого качества. Но имеем то что имеем. Если бы оно было высокого качества, то этого проекта тут не было бы. Для этого есть вы, чтобы сделать изображение лучше хотя бы в некоторых местах.