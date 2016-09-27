Замена фоно на фотографиях

Обработка фотографийЗавершен1 заявка121 просмотр
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Здравствуйте, Наталия! Можно ли заказать у Вас замену фона на моих фото?

7 лет назад
guest_14748644664031
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nwg1
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$4
2 дня
Отличная работа! Качественно и быстро! Буду теперь постоянно обращаться к Наталье!
Задача поставлена чётко, понятно. На связи вовремя. Оплата оперативно. С терпением и пониманием ) Приятно работать!
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