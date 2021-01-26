Аудиогид на 60 минут.

Нужна студия для озвучки компьютерной игры. Голос мужской и женский. 50 персонажей, озвучить частично или полностью весь скрипт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется диктор для записи аудиогида продолжительностью 60 минут на русском и английском языках. Всего около 40 роликов от одной до двух минут.
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