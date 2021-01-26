Аудиогид на 60 минут.

ОзвучиваниеЗакрыт59 заявок1138 просмотров
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Требуется диктор для записи аудиогида продолжительностью 60 минут на русском и английском языках.  Всего около 40 роликов от одной до двух минут.

3 года назад
guest_16122957094447
3 года в сервисе
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3 года назад