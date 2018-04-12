Необходима озвучка 3 текстов на украинском языке + монтаж с видео

ОзвучиваниеЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Здравствуйте, необходимо озвучить 3 текста на украинском и смонтировать голос под видео. Имеется уже версии на англ. языке. Видео будут предоставлены выбранному исполнителю.  Желания по стилю озвучивание аналогично английским версиям. Просьба прикладывать к заявке примеры голоса на украинском языке, заявки без украинских семплов рассматриваться не будут вообще. Текста прикрепляю к заказу 

6 лет назад
baikovphilipp
Филипп 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
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