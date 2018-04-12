Необходима озвучка 3 текстов на украинском языке + монтаж с видео

Здравствуйте, необходимо озвучить 3 текста на украинском и смонтировать голос под видео. Имеется уже версии на англ. языке. Видео будут предоставлены выбранному исполнителю. Желания по стилю озвучивание аналогично английским версиям. Просьба прикладывать к заявке примеры голоса на украинском языке, заявки без украинских семплов рассматриваться не будут вообще. Текста прикрепляю к заказу