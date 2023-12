Добрый день. Нам необходимо начитать название и слоган компании на английском языке.

Пример https://youtu.be/dzz67mcV2i0

Вот 2 варианта, мы выберем тот, который лучше будет звучать:

#1 Global Tech Makers. We are what we do

#2 Global Tech Makers. Think. Create. Fulfill

Название компании необходимо читать нормальным голосом, а слоган шепотом.

Преимущественно рассматриваться будут заявки с семплом.

Спасибо.В начале заявки напишите ответ теста на антиспам: 4+2=?