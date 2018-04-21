Необходимо озвучить большое кол-во видероликов длиной около 1 мин. за минимальную возможную сумму. Тематика строительство
Необходимо начитать название и слоган компании на английском языке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нам необходимо начитать название и слоган компании на английском языке.
Пример https://youtu.be/dzz67mcV2i0
Вот 2 варианта, мы выберем тот, который лучше будет звучать:
#1 Global Tech Makers. We are what we do
#2 Global Tech Makers. Think. Create. Fulfill
Название компании необходимо читать нормальным голосом, а слоган шепотом.
Преимущественно рассматриваться будут заявки с семплом.
Спасибо.В начале заявки напишите ответ теста на антиспам: 4+2=?
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