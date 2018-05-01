Озвучка обзора на русском языке.

Имеется видео обзор системы (обзор как работать с сайтом).

Требуется озвучить, текст прилагается.

Требуется вникнуть в текст, и озвучить так, чтобы во время монтажа можно было легко наложить озвучку на ролик, и не иметь проблем с синхронизацией видео и звуковой дорожки.

Требуется взрослый, уверенный мужской голос.

Тон: Обычный, разговорный, не подающий признаков рекламы.

В файле 740 слов, или 4800 символов.

Текст в л.с.