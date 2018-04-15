Озвучить несколько фраз в течение 4 часов

Добрый вечер. Требуется записать видео-отзыв об инвестиционном проекте. Ваша информация нигде не используется, только видео у нас в группе. Длительность 20-40 сек. Текст предоставляем. Только на русском языке, 21+, подходит и мужчинам и женщинам. Пример: https://vk.com/videos-34124284?z=video-34124284_456239034%2Fclub34124284%2Fpl_-34124284_-2 (также ...