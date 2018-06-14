Аудио-ролик для кафе

Записать 20 аудиозаписей по примеру [url=https://youtu.be/jflBy42XfWE]https://youtu.be/jflBy42XfWE[/url] с любым вашим текстом. Требуется записывать несколько дней подряд по 20 записей,оплата ежедневная. Оплата около 10$ в день.
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Здравствуйте!
Уважаемые фрилансеры, нам нужен аудио-ролик для рекламы кафе, работающего на фестивале.
Ролик нужен сегодня. Голос - мужской.
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