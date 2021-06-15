Требуется мужская озвучка текста. 17 000 слов, 120 500 символов с пробелами - 1 заказ. Тема ЗОЖ, саморазвитие. Голос диктора должен быть низким, выразительным, с хорошей дикцией. Исполнитель должен уметь обращаться с ...
Нужен срочно диктор, женский голос
Нужен срочно диктор, женский голос, который озвучит на русском языке, есть пример голоса который нравится
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