Нужен срочно диктор, женский голос

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Закрыт58 заявок1916 просмотров

Нужен срочно диктор, женский голос, который озвучит на русском языке, есть пример голоса который нравится

4 года назад
marina_7
Марина 
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