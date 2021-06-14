Озвучка рекламы
Озвучивание книги
Требуется мужская озвучка текста. 17 000 слов, 120 500 символов с пробелами - 1 заказ.
Тема ЗОЖ, саморазвитие.
Голос диктора должен быть низким, выразительным, с хорошей дикцией.
Исполнитель должен уметь обращаться с программами для редактирования звука.
На выходе должен быть аудио файл с чистым голосом, без шума и лишних звуков.
Желательно портфолио с вашем голосом
Для отбора вышлю тестовое задание.
Заявки фрилансеров
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