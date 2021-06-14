Озвучивание книги

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Закрыт46 заявок1004 просмотра

Требуется мужская озвучка текста. 17 000 слов, 120 500 символов с пробелами - 1 заказ.

Тема ЗОЖ, саморазвитие.

Голос диктора должен быть низким, выразительным, с хорошей дикцией.

Исполнитель должен уметь обращаться с программами для редактирования звука.

На выходе должен быть аудио файл с чистым голосом, без шума и лишних звуков.

Желательно портфолио с вашем голосом

Для отбора вышлю тестовое задание.

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