Озвучить текст

Нужно записать, как матрос видит вдалеке усатого мужчину и зовет его подняться на борт, постепенно раздражаясь. Текст такой: "Эй, там! Усатый! Ты на борт? Мы уже отчаливаем, так что поторопись! Слышишь? Всё! Отплываем в ...
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