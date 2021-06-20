Озвучание текстовых сообщений

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт44 заявки1035 просмотров

Нужен молодой мужчина с приятным, но мужественным брутальным голосом для озвучки проекта. Так как специфика проекта предполагает голосовые сообщения из мессенджеров (проект про общение на удаленке), то желательно отправлять демо вашего голоса максимально приближенные к реальности (без проф оборудования). Можно просто слать в личку голосовое сообщение с любой фразой

4 года назад
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