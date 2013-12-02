Озвучить ролик-видеоинфографику, 2 минуты, мужской голос. Видео с черновой начиткой: http://www.youtube.com/watch?v=EJ-wNaIXEmc Текст - в приложении.
Озвучить голосовое приветствие
Нужно озвучить голосовое приветствие. Особых притязаний по голосу, в общем, нет.
« Здравствуйте, вы позвонили в агентство поискового ма́ркетинга ivaschenko * nizamov. [читается как "иващенко низамов"]
Наберите добавочный номер сотрудника, если он вам известен, или оставайтесь на линии. »
Интересует
а) пример голоса
б) цена
Спасибо.
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