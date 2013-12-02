Нужно озвучить голосовое приветствие. Особых притязаний по голосу, в общем, нет.

« Здравствуйте, вы позвонили в агентство поискового ма́ркетинга ivaschenko * nizamov. [читается как "иващенко низамов"]

Наберите добавочный номер сотрудника, если он вам известен, или оставайтесь на линии. »

Интересует

а) пример голоса

б) цена

Спасибо.