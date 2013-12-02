Озвучить голосовое приветствие

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Закрыт7 заявок135 просмотров

Нужно озвучить голосовое приветствие. Особых притязаний по голосу, в общем, нет.

« Здравствуйте, вы позвонили в агентство поискового ма́ркетинга ivaschenko * nizamov. [читается как "иващенко низамов"]

Наберите добавочный номер сотрудника, если он вам известен, или оставайтесь на линии. »

Интересует

а) пример голоса

б) цена

Спасибо.

11 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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