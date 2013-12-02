Рыбокаптильная фабрика ищет девушку с приятным голосом и поставленой дикцией, для озвучки 30сек ролика, о процессе производства и качестве продукции Пожалуйста примеры для большего представления о потэнциальной кандидатуре
Озвучить автоответчик
Нужно звучить автоответчик рекламной производственной компании.
Заявки фрилансеров
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