Озвучивание детских сказок

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Завершен1 заявка1179 просмотров

Начитка детских сказок. Голос — желательно женский. Объем – 50+ сказок. Подробности — пишите на почтовый ящик.

11 лет назад
Allucard
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pmusic
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$35
7 дней
Очень понравилось сотрудничество с Павлом. Выполнил задание на высокопрофессиональном уровне в установленные сроки, с учетом всех моих пожеланий и дополнений. Спасибо за ваш труд 10+
Комфортно работать. Хороший заказчик!

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pmusic
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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