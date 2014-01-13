Озвучка видео-ролика, 2 мин, мужской голос

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен6 заявок158 просмотров

Озвучить ролик-видеоинфографику, 2 минуты, мужской голос.

Видео с черновой начиткой: http://www.youtube.com/watch?v=EJ-wNaIXEmc

Текст - в приложении.

11 лет назад
Geotlon
47 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

juliya_dik
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$32
2 дня
Работа сделана качественно и в срок.
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Заявки фрилансеров

juliya_dik
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад