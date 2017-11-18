Озвучить (спеть) песню нашего авторства (про про Фейсбук от нас)

В обычный микрофон на ПК или студийный - без разницы.

Голос - только мужской.

С музыкой хорошо бы что-то придумать...

Песен несколько.

Вот первая:

(где-то речитатив, где-то песня)

Конструктор империй – шальная машина

Что движет народом без газа, бензина.

Я – Ворошилов Иван, здорова

Шарю без фальши я в мире IT.

Просто скажу вам буквально два слова

Может они вас помогут спасти.

Продается всё вокруг

Марик Цукер.

Расскажи народу, друг,

О фейсбуке.

С «Одноклассников» ушел

Я в апреле.

Дядя Цукер

Мне они надоели.

ПеХаПэшника возьми

На работу

И мечту осуществи

Идиота.

Ведь растёт рекламный мир

Дядя Цукер

Ты наш главный командир

На фейсбуке.

Раньше девушек нам звать

Приходилось.

А теперь фейсбук в кровать

Поселились.

Не засну пока не ткну

Марек Цукер.

На страничку я твою

На фейсбуке.

Пирамиду замутил

Марик Цукер

Ты для нас как-будто мир

Без науки.

Как рекламу продавать

По лимону

Может Марик рассказать

Стадиону.

Каждый маленький нейрон

Марик Цукер

Порождает миллион

На фейсбуке.

Одолжи один лимон

Мне на вечер

Ведь тебе не нужен он,

Тяглый венчур.

«Forbes» напишет о тебе

В конце года.

Повезло в твоей семье

Нет урода.

Получаешь деньгу за рекламу -

Это просто смещенье планет?

Как на это смотрит Обама

Что ты в рейтинге есть, а он нет?

Дивиденды нулевые льются

А золотая лопата гребёт.

За бабосы нищие бьются.

Пирамида растёт и растёт.

Поминутно и ежедневно

Счёт уже переполнен баблом

А фейсбук так чётко, размеренно

Наполняет душу и дом.

Революция! Революция!

Легитимную власть – к чертям.

Пофигу, что гласит Конституция

Деньги Цукер отправит вам.

Бандеролью немного рискованно,

Измениться может маршрут.

Самолёт прилетит упакованный

Не оглянешься – он уже тут.

И по сотне тугрей на рыло,

Все встают и кричат: «Отстой»

Ведь в Цветных революциях сила?

Расскажи нам, Марик, постой!

Речитативно:Число пользователей Facebook достигло двух миллиардов! Марик Цукер твоиПеХаПешники работают круглосуточно. Может, вместо себя впишешь кого-то из них в

рейтинг самых богатых людей Америки? Я – Иван Ворошилов из «Конструктораимперий»

Я могу показать тебе, Марик, надвери.

Ты на тень мою наступил,фейсбуковый

Я скажу по айтишному: ... [пикантное убрано]

Должен каждый вытянуть камень

С пирамиды твоей, дядя Марик,

Мы не думали, тяглы сосучие,

Что такой обман зафейсбучено.

Сыр бесплатный лишь в мышеловке

У венчурных свои уловки.

Мы не знали моржовый венчур,

Что миллиардам обман обеспечен.

... [+ еще немного пикантного] ...

(пока черновик но готов на 95%)

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Нужно недорого и номрально. Пишите сколько хотите за 1. И хорошо бы образец тематический...