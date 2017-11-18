Требуется студийная озвучка на английском языке, всего семь слов, наименование блога. Идеально от носителя языка. Обязательно примеры голосов с английским произношением, сроки и расценки.
Озвучить (спеть) песню нашего авторства (про про Фейсбук от нас)
В обычный микрофон на ПК или студийный - без разницы.
Голос - только мужской.
С музыкой хорошо бы что-то придумать...
Песен несколько.
Вот первая:
(где-то речитатив, где-то песня)
Конструктор империй – шальная машина
Что движет народом без газа, бензина.
Я – Ворошилов Иван, здорова
Шарю без фальши я в мире IT.
Просто скажу вам буквально два слова
Может они вас помогут спасти.
Продается всё вокруг
Марик Цукер.
Расскажи народу, друг,
О фейсбуке.
С «Одноклассников» ушел
Я в апреле.
Дядя Цукер
Мне они надоели.
ПеХаПэшника возьми
На работу
И мечту осуществи
Идиота.
Ведь растёт рекламный мир
Дядя Цукер
Ты наш главный командир
На фейсбуке.
Раньше девушек нам звать
Приходилось.
А теперь фейсбук в кровать
Поселились.
Не засну пока не ткну
Марек Цукер.
На страничку я твою
На фейсбуке.
Пирамиду замутил
Марик Цукер
Ты для нас как-будто мир
Без науки.
Как рекламу продавать
По лимону
Может Марик рассказать
Стадиону.
Каждый маленький нейрон
Марик Цукер
Порождает миллион
На фейсбуке.
Одолжи один лимон
Мне на вечер
Ведь тебе не нужен он,
Тяглый венчур.
«Forbes» напишет о тебе
В конце года.
Повезло в твоей семье
Нет урода.
Получаешь деньгу за рекламу -
Это просто смещенье планет?
Как на это смотрит Обама
Что ты в рейтинге есть, а он нет?
Дивиденды нулевые льются
А золотая лопата гребёт.
За бабосы нищие бьются.
Пирамида растёт и растёт.
Поминутно и ежедневно
Счёт уже переполнен баблом
А фейсбук так чётко, размеренно
Наполняет душу и дом.
Революция! Революция!
Легитимную власть – к чертям.
Пофигу, что гласит Конституция
Деньги Цукер отправит вам.
Бандеролью немного рискованно,
Измениться может маршрут.
Самолёт прилетит упакованный
Не оглянешься – он уже тут.
И по сотне тугрей на рыло,
Все встают и кричат: «Отстой»
Ведь в Цветных революциях сила?
Расскажи нам, Марик, постой!
Речитативно:Число пользователей Facebook достигло двух миллиардов! Марик Цукер твоиПеХаПешники работают круглосуточно. Может, вместо себя впишешь кого-то из них в
рейтинг самых богатых людей Америки? Я – Иван Ворошилов из «Конструктораимперий»
Я могу показать тебе, Марик, надвери.
Ты на тень мою наступил,фейсбуковый
Я скажу по айтишному: ... [пикантное убрано]
Должен каждый вытянуть камень
С пирамиды твоей, дядя Марик,
Мы не думали, тяглы сосучие,
Что такой обман зафейсбучено.
Сыр бесплатный лишь в мышеловке
У венчурных свои уловки.
Мы не знали моржовый венчур,
Что миллиардам обман обеспечен.
... [+ еще немного пикантного] ...
(пока черновик но готов на 95%)
--------
Нужно недорого и номрально. Пишите сколько хотите за 1. И хорошо бы образец тематический...
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день Требуется художественная начитка коротких текстов (400-600 пз) эротической тематики (типа, секс по телефону, истории про меня и моего парня и т.п.)Озвучивание12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый День! Нам надо сделать аудио запись для телефонии. Примерно так: Компания Велеос приветствует вас, ожидайте ответаОзвучивание21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется универсальное IVR приветствие для АТС, без наименования компании, с наложением музыки. текст: "Здравствуйте, благодарим за обращение в нашу компанию. Ваш звонок важен для нас. Пожалуйста, дождитесь ответа секретаря. Спасибо."Озвучивание22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Небоходимо сделать и озвучить ролик на подобии этого: https://www.youtube.com/watch?v=qaET3JJPW2M Который будет описывать как создавать проект в системе. Вот видео - скину еще версии https://drive.google.com/open?id=0B94FQ67kAogyMFZHMEo3cHRKaEhLY1Zqb3FUaTJlOUpxRFlV В идеале ...Завершен7 лет назад
Задача: озвучить текст для голосового приветствия на АТС Условия: озвучка под дружелюбную фоновую музыку (тихую, не грустную) Текст: Здравствуйте! Вы позвонили в курьерскую службу ...Завершен8 лет назад
Необходимо сделать запись красивого женского голоса, который будет слышат клиент, позвонивший на горячую линиюЗавершен8 лет назад
- $9
Необходимо начитать текст 2-х минутного промо-ролика. Голос нужен мужской. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=HL2BzLidvOw&t=96s Срок до 1 ноября. Не нужно постобработки, просто чистый голос.Озвучивание24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужна озвучка на русском голосом Деда Мороза: 1. Первый куплет и припева песни "В лесу родилась ёлочка". 2. Первый куплет и припева песни "Бубенцы (jingle bells". 3. Фразы ...Озвучивание8 заявокЗакрыт8 лет назад
Озвучка (начитка) видео о компании, 5:49 мин. На английском языке, желательно носителем языка. Специфика компании - производство межкомнатных дверей. видео в ютубе: https://youtu.be/INaOwC1gNboОзвучивание9 заявокЗакрыт7 лет назад