Озвучить текст (мужской голос)

Необходимо озвучить большое кол-во видероликов длиной около 1 мин. за минимальную возможную сумму. Тематика строительство
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо озвучить текст (вышлю) с выражением, интонацией, эмоциями.
Присылайте плиз цены.
- Похожие заказы
- Озвучивание66 заявокЗакрыт6 лет назад
Для записи на радио пакета часовых (с перебивками и джинглами, которые уже имеются) программ нужен радиоведущий или составитель программ. Будет несколько тем по которым нужно записать ряд передач. Объем и темы обсуждаются с исполнителем, темы на ...Озвучивание19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый день. Нам необходимо начитать название и слоган компании на [b]английском[/b] языке. Пример https://youtu.be/dzz67mcV2i0 Вот 2 варианта, мы выберем тот, который лучше будет звучать: [i]#1 Global Tech Makers. We are what we do[/i][i] #2 Global Tech Makers. [/i][i]Think. Create. Fulfill[/i] Название компании необходимо читать [b]нормальным[/b] голосом, ...Озвучивание1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые участники фриланс. Задача: Записать, профессионального/студийного качества, скрин-каст по готовому текстовому сценарию. Новая видео-запись будет выполнять роль приветственного экрана и заменит текущий ролик. Параметры: · Продолжительность.По объему текста сценария, в среднем, 40-50 сек · Формат.Любой, подходящий для загрузки на ...Завершен6 лет назад
Имеется видео обзор системы (обзор как работать с сайтом). Требуется озвучить, текст прилагается. Требуется вникнуть в текст, и озвучить так, чтобы во время монтажа можно было легко наложить озвучку на ролик, и не иметь проблем с ...Завершен6 лет назад
Нужно записать голосовое приветствие для автоответчика в нерабочее время. Примеры и стоимость?Озвучивание16 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть несколько роликов на русском языке. Необходимо выполнить перевод и озвучить ролики на английском. Монтаж не требуется - только озвучка. Тематика: компьютерные игры.Завершен5 лет назад
Здравствуйте, коллеги. Снимаем клип, очень сжатые сроки - нужно выполнить в течение следующих 4 часов. Никакой сильной чистки и прочего, нет времени. Около 10 - 13 фраз. Текст отправлю заказчику - ничего сложного нет. Требуется тихий монотонный ...Озвучивание3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Запись озвучки мультика на английском языке. 1000 символов. Перевод+ озвучка.Завершен6 лет назад
Здравствуйте! Уважаемые фрилансеры, нам нужен аудио-ролик для рекламы кафе, работающего на фестивале. Ролик нужен сегодня. Голос - мужской.Завершен6 лет назад