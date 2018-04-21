Ведущий и составитель радиопередач

Для записи на радио пакета часовых (с перебивками и джинглами, которые уже имеются) программ нужен радиоведущий или составитель программ. Будет несколько тем по которым нужно записать ряд передач.

Объем и темы обсуждаются с исполнителем, темы на общую тематику, не специализированные и спец знаний не требуют. Объем от 30 эфирных часов.

Прошу предлагать цену за 1 готовый час.