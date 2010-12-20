Озвучивание голоса бортового компьютера

Здравствуйте, уважаемые дикторы! Необходим голос, предпочтительно женский без акцента, для озвучивания определённого набора фраз и цифр (типа поверните направо, на следующем перекрестке налево и т.д., цифры от 1 до 10, десятки, сотни). Общий объем - 1 страница. Сроки 3-4 дня. Оплата webmoney или банковский перевод.

От Вас жду голоса и цену.