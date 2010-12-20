Мужской голос. Текст на русском.
Озвучивание голоса бортового компьютера
Здравствуйте, уважаемые дикторы! Необходим голос, предпочтительно женский без акцента, для озвучивания определённого набора фраз и цифр (типа поверните направо, на следующем перекрестке налево и т.д., цифры от 1 до 10, десятки, сотни). Общий объем - 1 страница. Сроки 3-4 дня. Оплата webmoney или банковский перевод.
От Вас жду голоса и цену.
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