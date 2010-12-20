Озвучивание голоса бортового компьютера

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт12 заявок386 просмотров

Здравствуйте, уважаемые дикторы! Необходим голос, предпочтительно женский без акцента, для озвучивания определённого набора фраз и цифр (типа поверните направо, на следующем перекрестке налево и т.д., цифры от 1 до 10, десятки, сотни). Общий объем - 1 страница. Сроки 3-4 дня. Оплата webmoney или банковский перевод.

От Вас жду голоса и цену.

14 лет назад
Radya
Яна 
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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