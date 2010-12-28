Требуется озвучить короткий голосовой ролик - приветствие для студии вэб дизайна. Указывайте сроки и ориентировочную стоимость. .WAV-файл, частота дискретизации 8 кГц, разрешение 16 бит, Моно (128 кбит/сек).
Озвучивание текстов (жен. голос)
Предлагаю работу по озвучиванию (начитыванию) текстов для создания аудио уроков по русскому языку для 7 класса обычной школы. Тема: "Предлоги. Союзы. Частицы. Междометия". Требуется девушка с хорошим знанием русского языка, грамотной речью, максимально четким произношением, без акцента. Для повышения надежности приоритет отдается заявкам, предоставившим запись пробы (см. вложенный файл и e-mail). Постоянное сотрудничество возможно (по результатам). 1000 рублей за стр., итого: 4000 рублей (электронные платежные системы). Контакты: E-mail: [email protected]
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